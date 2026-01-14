I 50 anni de La Repubblica, al via la mostra che celebra 'una storia di futuro'

ROMA, 14 GEN - Un viaggio lungo 50 anni fatto di prime pagine, interviste, cronache, battaglie civili: a partire dal primo numero, uscito da una tipografia romana il 14 gennaio del 1976, La Repubblica ha cambiato e innovato il racconto della realtà quotidiana e contribuito a scrivere la storia del giornalismo italiano. E' dedicato a questo percorso la mostra "la Repubblica. Una storia di futuro", che apre al pubblico dal 15 gennaio al Mattatoio di Roma — in piazza Ottavio Giustiniani 4 nel quartiere Testaccio — fino al 15 marzo dopo l'anteprima di questa sera cui hanno partecipato personalità istituzionali a partire dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha visitato l' esposizione in forma privata. Ad accogliere il Capo dello Stato, un ristretto gruppo di persone di cui faceva parte il direttore del quotidiano Mario Orfeo, il suo predecessore alla guida di Repubblica Ezio Mauro, l'amministratore delegato di Exxor John Elkann. Presenti anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il presidente di Gedi Paolo Ceretti e l'amministratore delegato Gabriele Comuzzo. C'erano anche le figlie del fondatore del quotidiano Eugenio Scalfari, Donata ed Enrica, il vicedirettore per la parte grafica, Angelo Rinaldi che è stato tra i curatori, l'assessore alla cultura del comune di Roma Massimiliano Smeriglio, e le più giovani redatrici del quotidiano Giulia Ciancaglini ed Emma Bonotti. Più tardi la mostra è stata aperta agli invitati, tra cui tanti volti noti del giornale di ieri e di oggi. politici come Paolo Gentiloni e Pier Ferdinando Casini, Editorialisti e scrittori come Walter Veltroni, Roberto Saviano e Gianrico Carofiglio. Nella mostra, costruita per blocchi temporali, la storia di Repubblica scorre di fronte al visitatore attraverso un percorso multimediale in cui rivivono i primi cinquant'anni della testata fondata da Eugenio Scalfari che ne fu storico direttore, con fotografie, vignette d'autore, video interviste e prime pagine, con un'attenzione particolare anche alle trasformazioni del linguaggio giornalistico e della comunicazione: dalla carta al digitale, dall'edicola ai social. La mostra è organizzata da Repubblica con la collaborazione di Electa e Studio Azzurro, promossa da Roma Capitale e dall'Assessorato alla Cultura, dall'Azienda Speciale Palaexpo e dalla Fondazione Mattatoio di Roma - Città delle Arti. All'interno è prevista un'area incontri dove, ogni sabato pomeriggio, sarà possibile ascoltare il racconto dei giornalisti e degli autori che ogni giorno danno vita al giornale. Il giornale organizza anche una festa aperta al pubblico (sempre gratuitamente previa registrazione online): l'appuntamento è per domenica 18 gennaio, a partire dalle 17.00, nella sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica a Roma.