I 100 anni della Route 66, Usa la commemora con una serie speciale di francobolli

NEW YORK, 11 MAG - Le poste americane commemorano il centenario della Route 66 con una serie speciale di francobolli intitolata, 'Forever'. Sono in tutto otto francobolli, uno per ogni attraversato dalla Mother Road, considerata un simbolo di libertà e del 'viaggio americano'. I francobolli sono ispirati alle foto scattate dal fotografo David J. Schwartz, il quale ha compiuto 42 viaggi in oltre vent'anni lungo l'iconica highway, una delle prime autostrade federali del paese. Ci sono diner, stazioni di servizio, motel, viste mozzafiato e orizzonti sconfinati. Le foto sono state scoperte per caso da Greg Breeding, direttore artistico di Usps per il design dei francobolli, mentre lavorava ad un grafico che mostrava la mappa della Route 66. Breeding ha detto di essere rimasto affascinato dalla loro bellezza. La Mother Road fu aperta ufficialmente l'11 novembre 1926, originariamente collegava Chicago alla spiaggia di Santa Monica, attraversando gli stati di Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona e California, per una distanza complessiva di quasi 4 mila km.