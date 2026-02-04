Giornale di Brescia
Humanity 1 soccorre 33 migranti, avvistati due cadaveri in mare

ROMA, 04 FEB - "Dal 3 febbraio, l'equipaggio della nave di soccorso Humanity 1 ha salvato 33 persone durante due operazioni di soccorso in acque internazionali. Inoltre, l'equipaggio ha avvistato due corpi galleggianti in acqua, un fatto che fa pensare a un contesto più ampio di diverse centinaia di persone disperse nel Mediterraneo centrale nelle ultime settimane". Lo fa sapere Sos Humanity. I cadaveri, informa la ong, erano in avanzato stato di decomposizione. "Sebbene non si sappia nulla delle circostanze che hanno portato alla morte delle persone decedute - osserva Sos Humanity - è chiaro che il loro destino non è un caso isolato. L'avvistamento è avvenuto in una zona marittima dove, da metà gennaio, sono state segnalate numerose persone in cerca di protezione come disperse". I 33 sopravvissuti ora a bordo, provenienti tra l'altro dall'Iraq, dal Pakistan, dalla Somalia e dal Sud Sudan, sono assistiti dall'equipaggio della Humanity 1, mentre sta dirigendosi verso nord, verso il luogo sicuro assegnato, Napoli.

