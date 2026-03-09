Human Rights Watch, 'Israele ha usato munizioni al fosforo bianco in Libano'

ROMA, 09 MAR - L'associazione Human Rights Watch ha accusato Israele di aver utilizzato "illegalmente" fosforo bianco su aree residenziali popolate nel Libano meridionale, dopo la ripresa del conflitto tra Israele e Hezbollah. "L'esercito israeliano ha utilizzato illegalmente munizioni al fosforo bianco sparate dall'artiglieria sulle abitazioni il 3 marzo 2026 - si legge in una nota dell'organizzazione riportata dall'agenzia Belga - nella città di Yohmor, nel Libano meridionale". L'Ong ha affermato di aver "verificato e geolocalizzato sette immagini che mostrano munizioni al fosforo bianco esplodere "su un'area residenziale e personale della Protezione Civile intervenire per un incendio in almeno due case e un'auto in quella zona". Human Rights Watch ha "identificato la forma della nuvola di fumo causata dalle esplosioni aeree nell'immagine come del tutto coerente con il colpo prodotto dalle cariche di espulsione e scoppio del proiettile d'artiglieria da 155 mm serie M825 contenente fosforo bianco". "L'uso illegale di fosforo bianco da parte dell'esercito israeliano sulle aree residenziali è estremamente allarmante e avrà conseguenze disastrose per i civili", ha affermato Ramzi Kaiss, ricercatore per il Libano di Human Rights Watch. "Gli effetti incendiari del fosforo bianco possono causare morte o ferite gravi che si traducono in sofferenze permanenti".