Hrw, 'liberare subito i prigionieri politici a Cuba'

L'AVANA, 09 APR - Human Rights Watch (Hrw) ha chiesto l'immediata e incondizionata liberazione di tutti i prigionieri politici a Cuba, dopo la conferma che nessuno di loro era incluso tra quelli scarcerati all'inizio di aprile, quando era stato annunciato il rilascio di 2.010 detenuti. L'ong ha sottolineato che le autorità cubane hanno deliberatamente escluso coloro che scontavano pene per reati considerati "contro l'autorità", una categoria legale sistematicamente utilizzata per reprimere critici e dissidenti. Secondo i dati della stessa Hrw, oltre che di Prisoners Defenders e Justicia 11J, attualmente più di 700 persone sono incarcerate per motivi politici a Cuba. Queste organizzazioni segnalano inoltre che la recente liberazione ha riguardato solo criminali comuni e non ha beneficiato i membri dell'opposizione. Il 'castrismo' al potere sostiene che non ci siano prigionieri politici sull'isola. Nella sua dichiarazione, Hrw ha sottolineato che l'embargo economico imposto dagli Stati Uniti e il blocco petrolifero citato dall'Avana non possono giustificare la continua detenzione di coloro che esercitano il loro diritto alla libertà di espressione.