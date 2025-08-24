Houthi, raid di Israele sulla capitale dello Yemen
epa12015451 People inspect a damaged building after a US airstrike in Sana'a, Yemen, 07 April 2025. According to the Ministry of Health in the Houthi-administrated Sana'a, at least four were killed and 25 injured in a US airstrike on a residential building in the Sha'ub district on 06 April. EPA/OSAMAH YAHYA
AA
ROMA, 24 AGO - Le forze israeliane hanno bombardato la capitale yemenita Sanaa, colpendo l'area nei pressi del complesso presidenziale e alcune basi missilistiche. Lo riferisce la tv degli Houthi, al Masirah.
