Houthi, 'guerra arriverà in Yemen, siamo pronti a combattere'

ROMA, 07 MAR - Un alto responsabile degli Houthi yemeniti ha affermato al New York Times che la milizia sostenuta dall'Iran è pronta a entrare in guerra. "L'espansione del conflitto ad altri Paesi, incluso lo Yemen, è solo questione di tempo, e abbiamo le dita sul grilletto", ha dichiarato Mohammed al-Bukhaiti, membro dell'ufficio politico del movimento Houthi. "Alla fine, gli Stati Uniti saranno i maggiori perdenti".

ROMA

