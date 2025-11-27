Giornale di Brescia
Hong Kong, incendio ancora attivo a 20 ore dal primo allarme

PECHINO, 27 NOV - L'incendio mortale di livello 5 che ha devastato a Hong Kong le torri residenziali di Wang Fuk Court di Tai Po è ancora parzialmente attivo, a 20 ore dalla prima segnalazione alla polizia. Il governatore dell'ex colonia britannica, John Lee, ha dichiarato nelle prime ore del mattino che le fiamme sono state portate sotto controllo "grazie all'instancabile impegno dei vigili del fuoco". Il drammatico bilancio, ancora provvisorio, parla di almeno 44 morti, di 279 dispersi e di molte decine di feriti, tra cui 45 in gravi condizioni, a seguito di uno dei peggiori incidenti che abbia mai colpito Hong Kong, alimentato contro ogni previsione dalla rete metallica verde e dalle impalcature di bambù che circondano ogni edificio del complesso residenziale, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione. Lee, in briefing con i media, ha detto che dall'esterno, tre edifici non mostravano più fiamme visibili, mentre in altri quattro sono state rilevate "sporadiche macchie di fuoco", assicurando che il governo cittadino mobiliterà "tutte le risorse per supportare pienamente le operazioni di soccorso". Le disposizioni date a unità e dipartimenti è "di svolgere un lavoro completo", tra cui lo spegnimento completo dell'incendio, il salvataggio dei residenti intrappolati, la cura dei feriti, l'assistenza e il supporto emotivo alle famiglie, e la conduzione di un'indagine completa sull'incidente, ha proseguito Lee, nel resoconto dei media locali. Eileen Chung, sovrintendente della polizia di Hong Kong, ha dichiarato che tre uomini dell'impresa edile responsabile della ristrutturazione dei condomini sono stati arrestati con l'accusa di omicidio colposo in relazione all'incendio. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso al Wang Fuk Court, composto da otto torri residenziali, di cui sette aggrediti dalle fiamme.

