Honduras, il Consiglio elettorale conferma Asfura presidente

TEGUCIGALPA, 12 GEN - Il Consiglio nazionale elettorale (Cne) dell'Honduras ha dichiarato "illegale" e "privo di effetti giuridici" il nuovo riconteggio dei voti disposto dal governo uscente di Xiomara Castro, confermando la vittoria di Nasry 'Tito' Asfura alle elezioni presidenziali del 30 novembre scorso. L'autorità elettorale ha denunciato una violazione del quadro costituzionale e il rischio di una indebita usurpazione di competenze. Lo rendono noto i principali media honduregni, precisando che la presidente del Cne, Ana Paola Hall, ha chiarito che le direttive provenienti dal governo e dal Parlamento non hanno carattere vincolante e che i risultati ufficialmente proclamati non possono essere modificati al di fuori dei meccanismi previsti dalla legge. Eventuali ricorsi, ha precisato, devono essere presentati esclusivamente secondo le procedure stabilite dall'ordinamento vigente. Asfura, 67 anni, è stato proclamato presidente eletto il 24 dicembre scorso con un margine inferiore a un punto percentuale su Salvador Nasralla. La presa di posizione del Cne arriva in un clima di forte tensione politica, mentre Stati Uniti e diversi Paesi della regione hanno messo in guardia contro tentativi di ribaltare l'esito del voto. Le Forze armate hanno infine ribadito il loro sostegno alla proclamazione ufficiale, in vista dell'insediamento previsto per il prossimo 27 gennaio.