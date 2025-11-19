Giornale di Brescia
"Ho ucciso mia sorella", accertamenti su donna morta

NAPOLI, 19 NOV - Ha chiamato il 112 dicendo di aver ucciso la sorella a coltellate: è successo a San Paolo Bel Sito, in provincia di Napoli, dove i carabinieri, recatisi sul posto, hanno trovato una donna senza vita. I carabinieri della compagnia di Nola giunti con il 118 stanno interrogando l'uomo per verificare la versione dei fatti resa telefonicamente. La tragedia è avvenuta in via San Paolo Bel sito (stesso nome del comune dove è avvenuto il fatto), al quinto piano di Palazzo Cassese. L'uomo è tenuto sotto controllo dai militari dell'Arma.

Argomenti
NAPOLI

