'Ho ucciso Denisa per paura, Ana Maria per disprezzo'

FIRENZE, 19 MAR - "Ho ucciso Maria Denisa Paun per paura, invece Ana Maria Andrei per disprezzo". Lo ha detto nel corso dell'interrogatorio durato quasi cinque ore la guardia giurata Vasile Frumuzache, imputato dei femminicidi di due escort, rispondendo alle domande del difensore, degli avvocati di parte civile e del pm Luca Tescaroli. Frumuzache è a processo per l'omicidio di Ana Maria Andrei, 27 anni, a Montecatini Terme nell'agosto 2024 e Maria Denisa Paun a Prato nel maggio 2025. I corpi delle due donne, date per scomparse, furono trovati a distanza di molto tempo, smembrati e occultati in un terreno.