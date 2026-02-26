Giornale di Brescia
Hillary ribadisce, 'non conoscevo Epstein, voglio che la verità venga fuori'

AA

WASHINGTON, 26 FEB - "Non conoscevo Jeffrey Epstein, non sono mai stata sulla sua isola, a casa o nei suoi uffici". Lo ribadisce Hillary Clinton al termine della sua deposizione fiume. "Sono delusa dal non aver avuto una deposizione pubblica", ha ribadito Clinton. "Voglio che la verità venga fuori", ha aggiunto l'ex segretario di stato. E' stata una "deposizione molto ripetitiva, mi hanno chiesto molte volte le stesse cose", ha messo in evidenza.

Argomenti
WASHINGTON

