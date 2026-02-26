Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Hillary, 'mai incontrato Epstein, nessuna idea dei suoi crimini'++

AA

WASHINGTON, 26 FEB - "Non ho mai incontrato Epstein e non avevo idea dei suoi crimini". Lo ha detto Hillary Clinton nella sua dichiarazione iniziale nella testimonianza alla Commissione di vigilanza a New York. "Non sono mai salito sul suo aereo, né ho mai messo piede nella sua casa", ha aggiunto. "Come qualsiasi persona normale, sono inorridita dai suoi crimini".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
WASHINGTON

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario