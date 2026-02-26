Hillary, 'mai incontrato Epstein, nessuna idea dei suoi crimini'++

WASHINGTON, 26 FEB - "Non ho mai incontrato Epstein e non avevo idea dei suoi crimini". Lo ha detto Hillary Clinton nella sua dichiarazione iniziale nella testimonianza alla Commissione di vigilanza a New York. "Non sono mai salito sul suo aereo, né ho mai messo piede nella sua casa", ha aggiunto. "Come qualsiasi persona normale, sono inorridita dai suoi crimini".