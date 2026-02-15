Hillary Clinton, nei file Epstein informazioni orribili e preoccupanti

MONACO DI BAVIERA, 15 FEB - Nei file di Jeffrey Epstein pubblicati dal Dipartimento di Giustizia vengono rivelate "informazioni molto preoccupanti e davvero orribili". Lo ha detto l'ex segretario di Stato americano Hillary Clinton alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, secondo quanto riportato dalla Cnn. A una domanda di un giornalista su come la presunta condotta dei leader occidentali nei file rifletta i valori occidentali, Clinton ha risposto: "È orribile e speriamo che, sapete, ci saranno continue pubblicazioni ogni giorno che passa". I commenti dell'ex Segretario di Stato giungono mentre l'Europa è sconvolta dalla saga di Epstein, con reali e funzionari governativi di diversi Paesi alle prese con scandali. Clinton ha osservato, tuttavia, che il fatto che il nome di qualcuno sia nei file non significa che abbia commesso un reato. Ha affermato che le informazioni "devono essere totalmente trasparenti" in modo che le persone possano "non solo vedere cosa contengono, ma anche, se opportuno, chiamare le persone a risponderne". Anche l'ex presidente Bill Clinton è tra i numerosi nomi di alto profilo inclusi nei file di Epstein. Bill e Hillary Clinton sono pronti a comparire per la deposizione nell'ambito dell'inchiesta della Camera dei Rappresentanti americana su Epstein alla fine di febbraio, dopo mesi di tira e molla. Bill Clinton ha ripetutamente negato di aver commesso illeciti legati al finanziere pedofilo. Un portavoce di Clinton ha ripetutamente affermato che l'ex presidente ha interrotto i rapporti con Epstein prima che fosse accusato di favoreggiamento della prostituzione nel 2006, e che non era a conoscenza dei suoi crimini.