Hillary Clinton, Commissione dovrebbe indagare su Trump non su di me

WASHINGTON, 26 FEB - "Una Commissione che ambisce alla trasparenza dovrebbe andare a fondo della vicenda dei file spariti dal sito del dipartimento di Giustizia in cui una vittima accusa Donald Trump di crimini disgustosi". Lo ha detto Hillary Clinton nella sua dichiarazione iniziale alla Commissione di vigilanza. "Chiederebbe a Rubio e Pam Bondi di testimoniare perché hanno abbandonato le vittime. E invece ha costretto me a testimoniare", ha aggiunto.