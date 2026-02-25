Hezbollah, 'non interverremo se attacchi Usa all'Iran saranno limitati'

BEIRUT, 25 FEB - Un funzionario di Hezbollah ha detto che il gruppo paramilitare libanese non interverrà militarmente nel caso di attacchi "limitati" degli Usa all'Iran, ma considererà qualunque attacco contro il leader supremo l'ayatollah Ali Khamenei una "linea rossa". Le autorità libanesi temono che un coinvolgimento di Hezbollah nel caso in cui un potenziale attacco statunitense contro l'Iran scatenasse una guerra regionale, ma il funzionario ha detto all'Afp in condizione di anonimato: "Nel caso di attacchi limitati degli Usa sull'Iran, la posizione di Hezbollah sarà di non intervenire militarmente".