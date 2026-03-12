Hezbollah, 'è una nuova fase, siamo pronti a una lunga guerra'

ROMA, 12 MAR - Una fonte politica di alto rango di Hezbollah ha affermato all'ANSA che il movimento armato filo-iraniano è entrato "in una nuova fase della guerra" col lancio nella notte di "150 missili" verso Israele. "Siamo pronti a ogni scenario e preparati a una lunga guerra", ha detto la fonte contattata telefonicamente ma che preferisce rimanere anonima perché non autorizzata a parlare con i media. "Per noi è una guerra esistenziale contro il nemico", ha ribadito la fonte.