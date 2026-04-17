Hezbollah, 'abbiamo dito su grilletto se Israele viola il cessate il fuoco'

ROMA, 17 APR - Hezbollah ha avvertito che i suoi combattenti "terranno il dito sul grilletto" se Israele violerà il cessate il fuoco in Libano. "I mujahidin terranno le mani sul grilletto, pronti a difendersi dal tradimento e dalla perfidia del nemico", ha sottolineato in una breve dichiarazione diffusa da al-Manar TV, emittente di proprietà di Hezbollah, citata dal Guardian.