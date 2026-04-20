Hezbollah, 'abbatteremo la linea gialla israeliana in Libano'

BEIRUT, 20 APR - In un'intervista all'Afp, il deputato di Hezbollah Hassan Fadlallah ha assicurato che il movimento sciita libanese "abbatterà la linea gialla attraverso la resistenza". "Qualsiasi zona cuscinetto o linea difensiva istituita dall'esercito israeliano sarà abbattuta", ha affermato Fadlallah, precisando che "nessuno in Libano sarà in grado di disarmare la resistenza". In merito al nuovo round di negoziati diretti con Israele, previsti per giovedì, il parlamentare di Hezbollah ha invitato il presidente libanese Joseph Aoun a "rinunciare a nuovi colloqui con Tel Aviv".