Herzog in Australia depone una corona a Bondi Beach

ROMA, 09 FEB - Il presidente israeliano Isaac Herzog ha deposto una corona di fiori e due pietre provenienti da Gerusalemme a Bondi Beach, in Australia, luogo della sparatoria che ha preso di mira una festa ebraica a dicembre. Lo riporta la Bbc. "Quando un ebreo è ferito, tutti gli ebrei sentono il suo dolore", ha affermato, aggiungendo che era lì per "abbracciare e consolare le famiglie in lutto". Le misure di sicurezza in Australia durante la visita di quattro giorni di Herzog sono rigorose. Il presidente si recherà anche a Canberra e Melbourne e incontrerà il primo ministro Anthony Albanese. Alcuni importanti leader ebraici hanno affermato che il viaggio darà conforto alla comunità in lutto, ma altri hanno affermato che non avrebbe dovuto essere invitato a causa delle accuse di incitamento al genocidio a Gaza. Il presidente è stato invitato dal primo ministro Tony Albanese dopo la sparatoria di Bondi , in cui sono state uccise 15 persone, tra cui una bambina di 10 anni, durante un evento per celebrare l'Hanukkah. Il primo ministro ha affermato che la visita contribuirà alla coesione sociale e a un "maggiore senso di unità" dopo l'attacco di Bondi, ma si prevede che incontrerà proteste in tutto il paese, come quella in corso a Sydney nella quale si sono verificati scontri tra polizia e manifestanti.