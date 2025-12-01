Herzog, grazia a Netanyahu? Considererò solo il bene di Israele

TEL AVIV, 01 DIC - Nella decisione sull grazia a Benyamin Netanyahu, "considererò solo il bene dello Stato e della società israeliana". Lo ha detto il presidente di Israele, Isaac Herzog, citato dai media israeliani, all'indomani della richiesta avanzata dal premier sotto processo per corruzione. "La questione dell'appello alla clemenza del primo ministro Netanyahu è chiaro che scuote moltissime persone nel Paese, nei vari settori pubblici, e provoca dibattiti, ma ho già chiarito che sarà gestita nel modo più corretto e preciso. Considererò solo il bene dello Stato e della società israeliana, ho a cuore solo lo Stato di Israele e il suo bene", ha aggiunto il presidente. Ma, ha avvertito, "i discorsi violenti non mi toccano. Al contrario, i discorsi rispettosi suscitano discussione e stimolano il dialogo".