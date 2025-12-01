Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Herzog, grazia a Netanyahu? Considererò solo il bene di Israele

AA

TEL AVIV, 01 DIC - Nella decisione sull grazia a Benyamin Netanyahu, "considererò solo il bene dello Stato e della società israeliana". Lo ha detto il presidente di Israele, Isaac Herzog, citato dai media israeliani, all'indomani della richiesta avanzata dal premier sotto processo per corruzione. "La questione dell'appello alla clemenza del primo ministro Netanyahu è chiaro che scuote moltissime persone nel Paese, nei vari settori pubblici, e provoca dibattiti, ma ho già chiarito che sarà gestita nel modo più corretto e preciso. Considererò solo il bene dello Stato e della società israeliana, ho a cuore solo lo Stato di Israele e il suo bene", ha aggiunto il presidente. Ma, ha avvertito, "i discorsi violenti non mi toccano. Al contrario, i discorsi rispettosi suscitano discussione e stimolano il dialogo".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TEL AVIV

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario