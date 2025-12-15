Giornale di Brescia
Hera firma un accordo col Vaticano per la gestione dei rifiuti

BOLOGNA, 15 DIC - ll Gruppo Hera, tramite la controllata Herambiente, gestirà i servizi ambientali nello Stato della Città del Vaticano e negli immobili extraterritoriali della Santa Sede. L'accordo, affida alla multiutility la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali. La collaborazione tra le parti era iniziata nel luglio 2024 con un contratto per il trattamento dei rifiuti indifferenziati negli impianti dell'azienda che ha ridotto i conferimenti in discarica. A luglio scorso è stato firmato un protocollo per sviluppare progetti condivisi su sostenibilità e economia circolare. Tra le iniziative già avviate, la raccolta differenziata delle bottigliette in plastica durante gli eventi giubilari: a settembre, in occasione della canonizzazione di Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, sono state raccolte quelle distribuite alle oltre 80mila persone presenti in piazza San Pietro. Il contratto prevede anche che Hera metta a disposizione del Vaticano consulenza tecnica e formazione per il personale del Governatorato e gli operatori economici presenti sul territorio. "La collaborazione con il Governatorato rappresenta un'opportunità per applicare soluzioni concrete di economia circolare in un contesto dal grande valore simbolico - dice l'amministratore delegato di Hera, Orazio Iacono - in un Paese con scarse materie prime, il nostro obiettivo è trasformare gli scarti in risorsa".

