Hegseth smentisce Wp, mai ordinato di uccidere tutti sulla nave

WASHINGTON, 30 NOV - Pete Hegseth ha definito "fake news" la notizia del Washington Post che nel primo attacco Usa sulle navi della droga egli abbia dato l'ordine di "uccidere tutti". "Sono invenzioni provocatorie e denigratorie per screditare i nostri incredibili guerrieri che combattono per proteggere la patria", ha attaccato il segretario alla Difesa.