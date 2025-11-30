Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Hegseth smentisce Wp, mai ordinato di uccidere tutti sulla nave

AA

WASHINGTON, 30 NOV - Pete Hegseth ha definito "fake news" la notizia del Washington Post che nel primo attacco Usa sulle navi della droga egli abbia dato l'ordine di "uccidere tutti". "Sono invenzioni provocatorie e denigratorie per screditare i nostri incredibili guerrieri che combattono per proteggere la patria", ha attaccato il segretario alla Difesa.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
WASHINGTON

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario