'Hegseth non ordinò di uccidere tutti i sopravvissuti'

WASHINGTON, 04 DIC - L'ammiraglio Frank Bradley avrebbe scagionato Pete Hegseth durante la sua audizione alle commissioni di Camera e Senato sostenendo che il segretario alla Difesa "non ha dato l'ordine di uccidere tutti" i sopravvissuti all'attacco contro una 'nave della droga'. Lo ha riferito alla Cnn il deputato democratico Jim Himes dopo aver ascoltato la testimonianza dell'ammiraglio.

