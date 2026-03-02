Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Hegseth, chi uccide americani sarà braccato senza esitazione

AA

WASHINGTON, 02 MAR - "L'Iran stava costruendo potenti missili e droni per creare uno scudo per poter ricattare sul suo programma nucleare". Lo ha detto Pete Hegseth in una conferenza stampa. Trump ha tracciato un limite "dopo 47 anni di belligeranza iraniana". Il segretario alla Difesa americana ha anche avvertito che "chi uccide o minaccia americani "sarà braccato senza scuse e senza esitazione".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
WASHINGTON

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario