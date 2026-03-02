Hegseth, chi uccide americani sarà braccato senza esitazione

WASHINGTON, 02 MAR - "L'Iran stava costruendo potenti missili e droni per creare uno scudo per poter ricattare sul suo programma nucleare". Lo ha detto Pete Hegseth in una conferenza stampa. Trump ha tracciato un limite "dopo 47 anni di belligeranza iraniana". Il segretario alla Difesa americana ha anche avvertito che "chi uccide o minaccia americani "sarà braccato senza scuse e senza esitazione".