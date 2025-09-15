Harry parla dopo incontro col re, 'ho la coscienza a posto'

LONDRA, 15 SET - Sì al riavvicinamento con suo padre, re Carlo III, dopo gli spiragli apertisi nell'incontro faccia a faccia della settimana scorsa a Londra; ma nessuna abiura rispetto a quanto scritto nell'autobiografia bestseller 'Spare', incluse le rivelazioni e le affermazioni più imbarazzanti o contrastate nei confronti del resto della famiglia reale britannica. E' il messaggio che emerge da un'intervista rilasciata al Guardian dal principe ribelle Harry, secondogenito di Carlo e Diana, a margine della missione compiuta venerdì scorso in Ucraina, dopo la partenza dal Regno, e pubblicata oggi in prima dal prestigioso giornale d'opinione liberal. Intervista nella quale il duca di Sussex, trasferitosi negli Usa fin dal 2020 con la consorte Meghan, in seguito al traumatico strappo da casa Windsor, mantiene la riservatezza promessa sui contenuti del colloquio con re Carlo, confermando una volontà di pacificazione familiare. Ma tiene il punto sulla pubblicazione dell'autobiografia. "Non credo di aver lavato i panni sporchi in pubblico", afferma al riguardo, rivendicando di aver voluto solo raccontare la sua verità rispetto a una certa "narrazione" di episodi controversi fatta circolare dai tabloid della stampa popolare britannica destrorsa a lui avversi e d'avere "la coscienza a posto": malgrado le accuse d'aver messo alla berlina altri reali, incluso l'erede al trono William, suo fratello maggiore (con cui i rapporti restano da allora gelidi), la moglie di questi Kate e la stessa regina Camilla, seconda consorte del padre. Detto questo, il principe cadetto ha comunque chiarito di ambire a visitare con maggiore frequenza il Regno Unito l'anno prossimo, per "concentrarsi su papà" e sui rapporti con lui. Un riferimento indiretto alla malattia di Carlo, 76 anni, alle prese da inizio 2024 con i trattamenti medici legati a una diagnosi di cancro non meglio precisata: condizione rispetto alla quale Harry nei giorni scorsi ha assicurato d'aver trovato il sovrano "benone", dopo che in un'intervista di alcuni mesi fa aveva ammesso di non poter sapere "quanto gli restasse" da vivere.