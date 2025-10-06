Giornale di Brescia
Harry avvicinato per due volte da una stalker durante visita Gb

epa12364368 Britain's Prince Harry arrives at the Community Recording Studio in Nottingham, Britain, 09 September 2025. Prince Harry is back in the UK for the first time since April 2025 for several planned engagements EPA/ADAM VAUGHAN
LONDRA, 06 OTT - Il principe Harry è stato avvicinato per due volte da una sua presunta stalker durante la visita nel Regno Unito del mese scorso. Lo rivela il Daily Telegraph secondo cui la scorta del duca di Sussex è dovuta intervenire per bloccare la donna. Gli approcci erano avvenuti mentre il principe partecipava l'8 settembre a Londra agli annuali WellChild Awards, con l'organizzazione benefica per i bambini malati di cui è patron, e due giorni dopo sempre nella capitale britannica durante una visita all'Imperial College, secondo quanto dichiarato al quotidiano da fonti della sicurezza privata del secondogenito di re Carlo. La donna è stata riconosciuta in entrambe le occasioni in quanto il suo nome è in una lista di individui compilata da una agenzia di sicurezza e consegnata alla scorta di Harry. Individui ritenuti potenzialmente molesti se non pericolosi per il principe. Si ritiene che la donna abbia seguito il duca e la sua consorte Meghan in più occasioni, perfino durante la loro visita in Nigeria dello scorso anno. La vicenda ha riaperto, per lo meno sui media, la discussione sulla revoca del diritto automatico alla scorta da parte delle autorità pubbliche durante le visite in patria del principe. La scorsa primavera Harry si era visto respingere il ricorso dalla Corte d'appello di Londra proprio rispetto a quella controversa revoca imposta dal ministero dell'Interno a seguito del suo strappo dalla famiglia reale britannica e al trasferimento negli Usa.

