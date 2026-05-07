Hantavirus, 'test per assistente di volo Klm, ha sintomi lievi'

(ANSA-AFP) - DEN HAAG, 07 MAG - Un'assistente di volo della Klm è stato sottoposta al test per l'hantavirus dopo aver manifestato sintomi lievi ed è stata ricoverata ad Amsterdam. L'ha dichiarato un portavoce del ministero della Salute dei Paesi Bassi. L'assistente di volo è entrata in contatto con la donna olandese fatta scendere prima del decollo dall'aereo Klm su cui aveva cercato di imbarcarsi il 25 aprile per lasciare Johannesburg per Amsterdam, dopo essere scesa dalla nave Hondius a bordo del quale si è sviluppato il focolaio dell'infezione. L'equipaggio, date le sue condizioni di salute, aveva rifiutato il trasporto. La donna poi morì nella città sudafricana. Le autorità sanitarie stanno contattando le persone a bordo del volo KL592"a scopo precauzionale", ha detto Klm. (ANSA-AFP).