Hantavirus, 'paziente Firenze asintomatica, esce da isolamento fra 7 giorni'

FIRENZE, 11 MAG - La donna di Firenze in isolamento "è asintomatica" e l'Hantavirus "si trasmette solo in presenza di sintomi, quindi lei non contagia altri", pertanto "già la prossima settimana insieme ai medici, se lei continuasse a non avere alcun sintomo, noi al 95% potremmo dare come positivamente sviluppata l'osservazione che, comunque sia, terminerebbe in ogni caso l'8 giugno". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, aggiornando i cronisti sullo stato della viaggiatrice di Firenze tracciata e posta in sorveglianza sanitaria. "Ci siamo resi conto - ha anche detto Giani - che è stata sempre distante in aereo dalla persona che poi sappiamo essere morta. I minuti sono stati davvero pochi". Comunque ha sottolineato Giani, "dobbiamo essere molto chiari. Hantavirus non è il Covid. Occorre che abbia condizioni molto particolari per sviluppare il contagio, che ci siano sintomi in essere; la sua trasmissione è chiaramente molto più difficoltosa e anche lenta: di conseguenza lo scopo della quarantena è precauzionale". Giani ha riferito che "la signora collabora e la ringrazio di questo", "io mi sento di poter dire che non possiamo e non dobbiamo assecondare un clima di eccessiva preoccupazione nella popolazione". Tra Hantavirsu e Covid, ha fatto notare Giani, "siamo su due situazioni completamente diverse, fra il livello dell'Hantavirus e quello ben più agile di contagio e trasmissibilità da parte del Covid". Giani ha evidenziato nella gestione del caso lo stretto collegamento tra la sanità toscana e il ministero della Salute: "C'è stata stretta sintonia di azione in esecuzione delle disposizioni del ministero che poi arriveranno anche attraverso una circolare, nelle prossime ore e che noi osserveremo. Però intanto sottolineo la grande capacità operativa dei nostri operatori della sanità che sono riusciti ad arrivare con tempestività alla persona e a porre in essere con grande capacità ed efficienza tutto ciò che è necessario rispetto a quanto la legge ci prescrive di fare".