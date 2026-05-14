Hantavirus, medico Usa che era sulla nave risultato negativo al test

ROMA, 14 MAG - Stephen Kornfeld, un passeggero della nave da crociera MV Hondius risultato "debolmente positivo" all'hantavirus, è ora risultato negativo ed è stato trasferito fuori dall'unità di biocontenimento del Nebraska. Lo riporta Cnn. Kornfeld, 69 anni, oncologo dell'Oregon, aveva prestato assistenza ai passeggeri malati a bordo della nave da crociera e, come ha raccontato, aveva sviluppato lui stesso una "simil-influenza". "All'epoca, si pensava fosse solo un virus", ha detto. "E ora, col senno di poi, ci si chiede se potesse trattarsi di hantavirus. Ma sono solo speculazioni. Non c'è modo di saperlo con certezza." I risultati iniziali del test per l'hantavirus, effettuati prima del suo rientro negli Stati Uniti, lo avevano portato nel reparto di biocontenimento dell'University of Nebraska Medical Center che ieri ha comunicato a Burnett che il test PCR di conferma era negativo. I risultati degli esami del sangue sono ancora in attesa. Kornfeld si trova ora in quarantena con altri 15 passeggeri americani provenienti dalla nave. Nessuno dei 16 presenta al momento sintomi di malattia. Altri due passeggeri sono sotto osservazione presso l'Università Emory di Atlanta. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato ieri che il numero attuale di casi di hantavirus collegati alla nave Hondius è pari a 11, e che il test positivo iniziale di Kornfeld rientrava in questo gruppo.