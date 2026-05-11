Hantavirus, la nave Hondius attesa domenica sera a Rotterdam

L'AJA, 11 MAG - La nave Hondius, a bordo della quale è stato individuato il focolaio di hantavirus, salpata questa sera da Tenerife dopo aver sbarcato tutti i passeggeri e parte del suo equipaggio, dovrebbe arrivare a Rotterdam, nei Paesi Bassi, domenica sera dopo sei giorni di navigazione. Lo ha riferito l'armatore Oceanwide Expeditions, sottolineando che si tratta di "una data di arrivo provvisoria". A bordo, oltre a 25 marinai, viaggiano anche due membri del personale medico e il corpo della turista tedesca deceduta durante la crociera.