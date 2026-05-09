Hantavirus, individuata in Catalogna una donna entrata in contatto con virus

MADRID, 09 MAG - Le autorità spagnole hanno identificato una donna residente in Catalogna, entrata in contatto con una cittadina olandese, che aveva viaggiato a bordo della nave da crociera Mv Hondius, colpita da un focolaio di hantavirus, morta dopo aver tentato di imbarcarsi il 25 aprile su un volo della Klm diretto da Johannesburg verso i Paesi Bassi. Secondo il Centro di coordinamento per le allerte ed emergenze sanitarie (Ccaes) del ministero della Sanità, la passeggera spagnola non era stata individuata nel primo tracciamento perché aveva cambiato posto sull'aereo della Klm. La cittadina olandese era stata fatta scendere dall'aereo prima del decollo dell'aereo, per le precarie condizioni di salute, ed è deceduta il 26 aprile in un ospedale della capitale del Sudafrica. Le autorità catalane hanno già attivato le misure di monitoraggio e sorveglianza previste per i contatti a rischio e hanno disposto che la quarantena della spagnola venga effettuata in una struttura ospedaliera della Catalogna. La donna, precisano le fonti sanitarie, "non presenta sintomi". Il caso si inserisce nel piano sanitario di emergenza attivato in Spagna in una complessa operazione internazionale dopo il focolaio registrato sulla nave da crociera polare Mv Hondius, diretta in queste ore alle Canarie, dove è previsto l'arrivo nella notte fra sabato e domenica, per l'evacuazione dei passeggeri. Il focolaio di hantavirus a bordo ha provocato finora tre decessi, 8 contagiati, sei dei quali confermati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Un'altra cittadina spagnola di Alicante, in contatto con la passeggera olandese sullo stesso volo Klm del 25 aprile, è stata ieri ricoverata in ospedale ad Alicante (Valenzia) "con sintomi compatibili" con il virus. Le autorità sanitarie iberiche hanno inoltre confermato di aver localizzato anche una cittadina sudafricana che, sullo stesso aereo, ha avuto "un contatto breve" con l'olandese ammalata, e ha successivamente trascorso una settimana a Barcellona, per poi rientrare nel Paese d'origine. La donna è rientrata in Sudafrica e non presenta sintomi del virus. L'indagine epidemiologica condotta dal ministero della Sanità ha accertato che, durante la permanenza in Spagna, aveva soggiornato da sola in hotel e "non aveva avuto contatti con altre persone".