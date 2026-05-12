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Hantavirus, allo Spallanzani solo i campioni biologici del 25enne calabrese

ROMA, 12 MAG - L'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani, "alla luce delle ultime indiscrezioni di stampa in merito al sospetto caso di Hantavirus, chiarisce che al momento è previsto l'arrivo dei soli campioni biologici" del 25enne calabrese che si trova già in quarantena.

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