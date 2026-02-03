Hanoi celebra l'Anno del Cavallo con una rassegna al Museo di Belle Arti

HANOI, 03 FEB - Il Vietnam Fine Arts Museum ha inaugurato a Hanoi l'esposizione "Il Cavallo nelle Belle Arti", una suggestiva rassegna di opere d'arte dedicata alla figura del cavallo in vista del capodanno lunare 2026, anno dedicato appunto a questo animale nel calendario zodiacale vietnamita. La mostra, riferisce Vietnam News, è aperta al pubblico fino al 1° marzo, e riunisce 60 opere di diversa natura - tra pitture in lacca, olio su tela, seta, carta e sculture in legno, terracotta e ceramica - tratte dalle collezioni permanenti del museo. Come affermato dal direttore del museo Nguyen Anh Minh, l'immagine del cavallo, emblema di forza, lealtà e ambizione, ha attraversato epoche e stili, restando fonte d'ispirazione per artisti di varie generazioni grazie alla sua forte carica simbolica e al suo profondo legame con la cultura vietnamita. Tra le opere in mostra spiccano creazioni riconosciute come tesori nazionali, inclusi "Giong" di Nguyen Tu Nghiem e "Uncle Ho in the Viet Bac War Zone" di Duong Bich Lien, che incarnano l'epopea e lo spirito eroico della nazione attraverso il simbolismo del cavallo. L'iniziativa si inserisce anche nelle celebrazioni per il 96° anniversario della fondazione del Partito Comunista del Vietnam, sottolineando il ruolo dell'arte come ponte tra memoria storica e dinamiche culturali contemporanee.