Hannoun: legale, per come motivato reato terrorismo non sta in piedi

"Quel che è certo è che i giudici della Cassazione hanno ritenuto che il reato di 270 bis sotto forma di partecipazione con finanziamento di attività terroristiche non sta in piedi con gli argomenti che hanno utilizzato l'accusa e il tribunale del Riesame per motivarlo". Lo ha detto l'avvocato Fabio Sommovigo, difensore insieme ai colleghi Dario Rossi ed Emanuele Tambuscio di Mohammad Hannoun, principale indagato nell'inchiesta sui presunti fondi ad Hamas, per il quale la Suprema Corte ha disposto l'annullamento con rinvio dell'arresto disposto dal gip e confermato dal Riesame di Genova. In attesa delle motivazioni dei giudici, il legale prova a ipotizzare cosa potrebbe non aver convinto la Cassazione, partendo proprio dal ricorso delle difese che contesta anzitutto "la sussistenza del reato di terrorismo, inteso come partecipazione al finanziamento di Hamas mediante l'invio di aiuti umanitari perché di questo parliamo visto che nelle carte dell'accusa non c'è nemmeno una traccia che possa far pensare a un contatto diretto per l'acquisto di armi". "Si tratta - prosegue il legale - delle stesse argomentazioni che nel 2018 avevano portato la Procura di Roma a chiedere l'archiviazione di una precedente inchiesta sull'associazione presieduta da Hannoun". Per il legale la messa in discussione del 270 bis per gli indagati "sarebbe il risultato migliore possibile". Altri elementi portati dai difensori che potrebbero aver indotto la Cassazione a chiedere al Riesame di riprendere in mano le carte riguardano "l'esclusione della consulenza tecnica della storica Paola Caridi sulla struttura e l'organizzazione di Hamas" e l'utilizzo invece da parte del Riesame delle cosiddette "fonti aperte". Per Sommovigo "in ogni caso anche questi due potenziali elementi per l'annullamento metterebbero comunque in discussione l'impianto accusatorio e imporrebbero un ripensamento sempre alla luce della sussistenza del 270 bis che al momento non è stato ritenuto quantomeno sufficientemente dimostrato".