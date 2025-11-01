Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Hannoun, farò ricorso contro il foglio di via da Milano

Corteo pro Palestina Milano, 18 ottobre 2025, il signore che parla è Mohammad Hannoun presidente Associazione Palestinesi di Italia
Corteo pro Palestina Milano, 18 ottobre 2025, il signore che parla è Mohammad Hannoun presidente Associazione Palestinesi di Italia
AA

MILANO, 01 NOV - "Farò ricorso contro il foglio di via" annuncia Mohammad Hannoun, rientrato a Genova dopo la manifestazione organizzata dall'Associazione Palestinesi d'Italia, di cui è presidente, a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Lo scorso 25 ottobre il questore di Milano ha emesso un provvedimento di allontanamento e divieto di rientro in città nei confronti di Hannoun, con l'accusa di istigazione a delinquere per alcune dichiarazioni fatte nella manifestazione del 18 ottobre scorso. Per Silvia Sardone, vice segretario della Lega e Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni, il corteo a Sesto è stata "una sfida": "nessuno mi può impedire di partecipare a una manifestazione, se non vado a Milano vado altrove e non per provocare chi mi ha dato il foglio di via, che rispetto anche se - spiega all'ANSA - non sono d'accordo con un provvedimento ingiusto nei confronti del diritto di espressione". Hannoun aveva parlato delle esecuzioni da parte di Hamas di persone considerate collaborazioniste di Israele: "non ho applaudito né giustificato - dice - ho solo chiarito l'andamento di un processo rivoluzionario, che accadde anche in Italia nel'45". "Ho detto: chi la fa, l'aspetti. Tutto qua". Per quelle dichiarazioni, FdI, Lega e FI nei giorni scorsi hanno chiesto la sua espulsione: "questa richiesta - commenta - non è nata ieri, mi dipingono come quello che finanzia Hamas e vuole cancellare Israele, vogliono demonizzare non solo me ma il nostro corteo, che non è mai stato antisemita, anzi invitiamo la comunità ebraica a manifestare con noi: metterla sull' antisemitismo è una frottola, noi arabi siamo i primi semiti". Colpito dalle sanzioni Usa come lo è stata Francesca Albanese, Hannoun lancia "un appello al Governo italiano a difendere i suoi cittadini", perché "chiunque oggi sostiene il diritto internazionale è soggetto alle sanzioni del dipartimento del tesoro americano".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario