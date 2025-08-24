Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Hangar con 4 aerei distrutto da un incendio nel Brindisino

AA

BRINDISI, 24 AGO - Un hangar con all'interno almeno quattro aerei biposto è stato distrutto da un incendio nel corso del quale una persona è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale in codice rosso. E' accaduto sulla strada Mesagne-San Donaci, in provincia di Brindisi. I Vigili del fuoco sono intervenuti e hanno spento l'incendio. Gli aerei sono stati distrutti dalle fiamme alimentate anche dal carburante presente nei serbatoi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BRINDISI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario