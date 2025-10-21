Hamas, stasera consegneremo altri due corpi
epa12460762 Red Cross workers arrive at the site where members of the Al-Qassam Brigades, the military wing of the Hamas movement, are searching for the bodies of Israeli hostages in an area in Hamad City, Khan Younis, in the southern Gaza Strip, 17 October 2025. EPA/HAITHAM IMAD
ROMA, 21 OTT - Le Brigate Ezzedine al-Qassam, l'ala armata di Hamas, hanno dichiarato che "consegneranno i corpi di due prigionieri israeliani riesumati oggi nella Striscia di Gaza alle 21:00 ora di Gaza (18:00 GMT)". I militanti hanno finora consegnato 13 dei 28 corpi degli ostaggi che Hamas si era impegnata a restituire in base all'accordo.
