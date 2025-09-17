Hamas, non abbiamo paura delle porte dell'inferno di Trump
epa12383035 Smoke rises after an Israeli airstrike on the outskirts of Gaza City, as seen from an undisclosed location on the Israeli side of the border, 16 September 2025. Israel's military announced it has begun a major operation in Gaza City. More than 64,900 Palestinians have been killed in the Gaza Strip since October 2023, according to the Palestinian Ministry of Health, and about 1,200 Israelis have been killed since the launch of an Israeli military campaign in response to a cross-border attack by Hamas on 07 October 2023. EPA/ATEF SAFADI
AA
TEL AVIV, 17 SET - "Non abbiamo paura di Trump quando dice che ci aprirà le porte dell'inferno. Non riceviamo istruzioni da lui su come trattare gli ostaggi nemici. Li trattiamo secondo i nostri valori e la nostra religione". Lo ha dichiarato un alto funzionario di Hamas, Razi Hamed apparendo su Al Jazeera dopo essere stato preso di mira dall'Idf in Qatar. "Chiunque voglia liberare gli ostaggi deve ordinare a Netanyahu di concludere un accordo di scambio di prigionieri e fermare la guerra", ha affermato.
