Hamas, 'nessuna fase 2 del piano Trump finché Israele non cessa le violazioni'

ROMA, 09 DIC - La fase due del piano di pace Usa per Gaza "non potrà cominciare" finché Israele continuerà "a violare l'accordo" di cessate il fuoco e "a sottrarsi ai propri impegni". Lo ha detto all'Afp Hossam Badran, membro dell'ufficio politico di Hamas, aggiungendo che il movimento aveva chiesto ai Paesi mediatori di fare "pressione" su Israele affinché rispetti la prima fase dell'accordo. Sia il premier israeliano Benyamin Netanyahu che il presidente Usa Donald Trump hanno annunciato nei giorni scorsi che la cosiddetta fase 2 sarebbe iniziata "presto".