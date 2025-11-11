Giornale di Brescia
Hamas, 'legge su pena di morte è criminale e razzista'

epa12467716 Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (C) attends the opening of the winter session of the Israeli parliament, Knesset, in Jerusalem, 20 October 2025. EPA/ABIR SULTAN
AA

TEL AVIV, 11 NOV - Hamas ritiene l'approvazione in prima lettura da parte della Knesset, il parlamento israeliano, della legge per la pena di morte per i terroristi "un'estensione dell'approccio razzista e criminale del governo sionista e un tentativo di legittimare l'uccisione di massa organizzata dei palestinesi". Lo afferma la fazione islamica in una dichiarazione ripresa dalla tv qatarina al Araby. Il movimento invita la comunità internazionale, le Nazioni Unite e le organizzazioni per i diritti umani a "condannare questa pericolosa legislazione, imporre sanzioni deterrenti all'entità sionista canaglia e a fare pressione affinché la ritiri".

TEL AVIV

