Hamas, 'futuro di Gaza deve partire da fine aggressione israeliana'

GAZA CITY, 20 FEB - Le discussioni sul futuro di Gaza devono iniziare con la cessazione totale della "aggressione" israeliana, ha affermato Hamas, rispondendo a quanto uscito ieri dalla prima riunione a Washington del Board of Peace voluto del presidente degli Stati Uniti, Donald Trumpì. "Qualsiasi processo politico o accordo in discussione riguardante la Striscia di Gaza e il futuro del nostro popolo palestinese deve iniziare con la cessazione totale dell'aggressione, la revoca del blocco e la garanzia dei legittimi diritti nazionali del nostro popolo, in primo luogo il diritto alla libertà e all'autodeterminazione", dice una nota della scorsa notte.