Hamas, consegneremo stasera i corpi di 3 ostaggi
epa12499090 Fighters of the Al-Qassam Brigades, the military wing of the Hamas movement, stand guard as they search for the bodies of Israeli hostages alongside Red Cross workers in the east of the Gaza Strip, 02 November 2025. As part of a US-brokered ceasefire agreement between Israel and Hamas, heavy machinery was deployed to Khan Yunis to assist in the recovery of Israeli hostage bodies. EPA/MOHAMMED SABER
GAZA CITY, 02 NOV - L'ala armata di Hamas ha dichiarato che restituirà i corpi di tre ostaggi israeliani domenica, nell'ambito dello scambio di prigionieri previsto dal cessate il fuoco con Israele nella Striscia di Gaza. "Le Brigate Ezzedine al-Qassam consegneranno i corpi rinvenuti oggi lungo il percorso di uno dei tunnel nel sud della Striscia di Gaza alle 20 ora locale (19 ore italiane)", si legge nel canale Telegram del gruppo.
