Hamas, 33 palestinesi uccisi a Gaza nelle ultime 24 ore

AA

ROMA, 20 NOV - Almeno 33 palestinesi, di cui 12 bambini e 8 donne, sono rimasti uccisi nelle ultime 24 ore a Gaza in attacchi dell'esercito israeliano (Idf): lo ha riferito il Ministero della Sanità della Striscia controllato da Hamas, ripreso da Haaretz. Lo stesso ministero riferisce che altre 88 persone sono rimaste ferite nelle stesse circostanze. Alcune vittime degli attacchi si troverebbero ancora sotto macerie, per cui il bilancio riportato potrebbe cambiare, aggiungono le autorità sanitarie di Gaza.

Argomenti
ROMA

