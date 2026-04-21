Haiti, soldati kenioti denunciati all'Onu per abusi sessuali

PORT AU PRINCE, 21 APR - Le Nazioni Unite hanno ricevuto quattro denunce di abusi sessuali che sarebbero stati commessi ad Haiti da membri della missione multinazionale a guida keniota: lo ha confermato in conferenza stampa Stéphane Dujarric, portavoce del segretario generale dell'Onu, António Guterres. "L'ufficio delle Nazioni Unite per i Diritti umani monitora, documenta e dà seguito alle denunce di abusi sessuali, anche quando coinvolgono forze che non fanno parte dell'Onu e operano sotto mandato del Consiglio di sicurezza", ha affermato Dujarric, chiedendo poi che "ciascuna di queste denunce sia indagata a fondo dalle autorità nazionali del Paese di provenienza dei soldati e che i responsabili siano chiamati a risponderne". Non è la prima volta che membri di una missione internazionale ad Haiti sono oggetto di tali accuse: accadde anche ai caschi blu dispiegati tra il 2004 e il 2017. Nel frattempo, il Ciad ha annunciato l'invio di 1.500 soldati ad Haiti, che andranno ad affiancare la Forza di repressione delle gang approvata nel settembre 2025 dall'Onu in sostituzione della Missione multinazionale di supporto alla sicurezza, dispiegata dal 2024 e attualmente in fase di ritiro.