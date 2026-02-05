Giornale di Brescia
Haftar e Hammad in Pakistan, allo studio consolato a Bengasi

IL CAIRO, 05 FEB - Il generale Khalifa Haftar, leader della Cirenaica, ha incontrato a Islamabad il primo ministro del Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif, allo scopo di rafforzare i legami bilaterali. Lo riporta Libya update. Durante l'incontro, a cui ha partecipato anche il capo del governo di Bengasi, Osama Hammad, si è parlato di un partenariato tra il Pakistan e il governo di Bengasi, dell'apertura di reciproci consolati e della formazione di un comitato per il follow-up degli accordi. Sono stati anche esplorati "meccanismi per l'attivazione di accordi già esistenti ma da aggiornare in linea con i cambiamenti regionali e internazionali". Hammad ha sottolineato che "le relazioni libico-pachistane sono di vecchia data e si basano sul rispetto reciproco e sulla cooperazione". Il partenariato avrebbe carattere politico e di difesa ma dovrebbe riguardare anche l'economia e gli investimenti, l' energia, l' istruzione e i trasporti. In particolare si è parlato di uno scambio di competenze in materia di sicurezza che - è stato detto - "rafforzerà la stabilità delle istituzioni statali libiche" e "contribuirà ad affrontare le sfide comuni".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

