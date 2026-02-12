Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Ha ucciso la madre e l'ha sepolta in un bosco, ' fermato'

AA

È stato fermato con le accuse di omicidio e occultamento di cadavere il figlio di una donna di 86 anni, Enrica Bardotti, di Piobesi (Torino), scomparsa da alcune settimane. L'uomo, interrogato dai carabinieri, avrebbe ammesso di averla uccisa e di averne poi sepolto il cadavere in un bosco. Alla base del suo comportamento vi sarebbe stato il timore di perderne la pensione, suo unico mezzo di sostentamento.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario