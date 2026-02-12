Ha ucciso la madre e l'ha sepolta in un bosco, ' fermato'

È stato fermato con le accuse di omicidio e occultamento di cadavere il figlio di una donna di 86 anni, Enrica Bardotti, di Piobesi (Torino), scomparsa da alcune settimane. L'uomo, interrogato dai carabinieri, avrebbe ammesso di averla uccisa e di averne poi sepolto il cadavere in un bosco. Alla base del suo comportamento vi sarebbe stato il timore di perderne la pensione, suo unico mezzo di sostentamento.