Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Guterres, 'Usa e Israele cessino la guerra, Iran apra Hormuz'

AA

BRUXELLES, 19 MAR - "Il mio messaggio a Usa e Israele è che è tempo di finire questa guerra che rischia di andare totalmente fuori controllo, con una propagazione sull'economia mondiale che rischia di essere davvero drammatica, specie per i Paesi in via di sviluppo. All'Iran dico: basta con gli attacchi ai tuoi vicini, e apra lo stretto di Hormuz". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres nel punto stampa con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. "E' tempo che la diplomazia prevalga, è tempo che la forza della legge prevalga sulla legge della forza", ha aggiunto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BRUXELLES

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario