Guterres, 'rischio che il Medio Oriente degeneri in una spirale incontrollabile'

NEW YORK, 06 MAR - "Tutti gli attacchi illegali in Medio Oriente e oltre stanno causando enormi sofferenze e danni ai civili in tutta la regione e rappresentano un grave rischio per l'economia globale, in particolare per le persone più vulnerabili. La situazione potrebbe degenerare in una spirale incontrollabile". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres mentre prosegue il conflitto tra Usa-Israele e Iran. "È ora di porre fine ai combattimenti e avviare seri negoziati diplomatici - ha aggiunto - La posta in gioco non potrebbe essere più alta".

NEW YORK

