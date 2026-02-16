Guterres, 'peggiora la crisi energetica a Cuba, serve dialogo'

L'AVANA, 16 FEB - Il segretario generale dell'Onu, António Guterres, ha espresso "preoccupazione" per il deterioramento della situazione a Cuba, aggravata da tempo da una profonda crisi energetica. A riferirlo è stato il portavoce Stéphane Dujarric, sottolineando che la persistente carenza di carburante sta colpendo duramente la popolazione e compromettendo il funzionamento dei servizi essenziali. Le Nazioni Unite sottolineano che il fabbisogno petrolifero dell'isola resta in larga parte insoddisfatto, con pesanti ricadute sull'economia e sulla vita quotidiana. Dujarric ha ricordato che l'Assemblea generale ha più volte chiesto la fine dell'embargo imposto dagli Stati Uniti mentre Guterres ha rinnovato l'appello al dialogo, ribadendo la disponibilità dell'Onu a collaborare sul terreno con le autorità cubane per sostenere una risposta umanitaria. La crisi, in atto da due anni, si è intensificata dopo la fine delle forniture petrolifere venezuelane in seguito all'intervento su Caracas di Washington ad inizio 2026.